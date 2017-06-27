考21次終成三等特考狀元 玻璃娃娃不讓媽媽眼淚白流

國考21次終於考上身障三等特考狀元的玻璃娃娃楊美玲，讓媽媽的眼淚沒有白流。（記者廖淑玲攝）

2017-06-27 23:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因為是玻璃娃娃，從小就是媽媽用眼淚帶大的楊美玲，打從高中階段就以考公職為唯一志願，大學畢業後參加國考21次，終於考上身障三等特考還是狀元，放榜後多次喜極而泣，因為她終於為媽媽圓夢。

在虎尾公所社會課服務、32歲的楊美玲，身高只有125公分，坐在辦公桌前熟練地為民服務，只是她一站起來比辦公桌高不了許多，常讓前來洽公民眾嚇一跳，而她的故事大大激勵許多弱勢者。

97年從嘉南科技大學醫管系畢業，楊美玲說她找工作一直被「打槍」，連身心障礙進用都輪不到她，讓母親相當擔憂她的未來，經常以淚洗面，總說自己是媽媽用眼淚撫養長大，為了不讓母親難過，她更認真準備，從98年起每天都在圖書館讀書超過10個小時。

8年多來參加過21次國考，今年終於考上身障三等特考，還拿下社會行政榜首，楊美玲說，放榜後她才真的能夠「一覺到天亮」，抱著媽媽又親又謝，把一切榮耀歸於母親。

在家排行老二的楊美玲，家中有4個姊妹，家庭經濟並不寬裕，父親是司機、在菜市場賣挫冰的母親卻從不放棄她，省吃儉用就是要讓女兒們能夠不愁吃穿，於是她從高中就打定主意當公務人員，因為捨不得媽媽擔心。

別人坐著都比她站著高，但楊美玲樂觀開朗從不被挫折打敗，是公所的開心果，在虎尾公所服務4年來深受同事喜愛，尤其是社會課長王春敏把她當家人，讓她最為感動，7月即將分發到台中市，也希望有機會再請調回虎尾服務。