急診醫師離職潮 林口長庚：病患權益不受影響

2017-06-27 23:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚醫院驚傳急診室醫師離職潮，有醫護人員在急診討論群組中驚爆，已有23人提出離職申請單，人數甚至上看40人，林口長庚醫院昨天證實，確實有部分醫師提出離職意願，但人數沒有外傳的那麼多人，收到的大約有10多人，目前已經積極慰留中，急診室運作一切正常，病患的權益不會受影響。

有醫護人員在群組中爆料「急診室發生離職潮，統計23張離職單，上看40張，詳細原因眾說紛紜，已準備討論如何支援急診，也許林口的同學比較知道實情」，有人憂心留言「40個急診醫師離職？這應該會影響到整個北台灣的急診生態了吧」「耳語到處傳、人心惶惶、不是好事」、「難過，只能默默的支持」。

林口長庚醫院急診室有醫師留言指出，引發離職潮的原因是「決策單位認為急診每年虧損，規劃將基隆及嘉義院區由重度級醫院降為中度級醫院，同時減少急診專科醫師在雲林長庚的值班，由內外科進駐。幾次與內科醫師座談會一再強調急診是虧損單位，效率不彰也要限制急診團隊過往的多元發展。一連串貶抑急診的措施，讓同仁強烈感受到專業不受尊重。幾個月來對，對急診的調查及給予所有主管莫須有的懲處，更讓同仁心生恐怖及懼怕，造成有些主治醫師選擇離職轉換跑道」。

林口長庚醫院表示，確實有10多名醫師提出離職意願，沒有外傳的那麼多人，主要的原因是受到兩名急診室前主管離職影響，導致同事間有要走一起走的想法，加上院方近來為了因應急診分流政策、縮減急診醫師人力，造成部分醫師的誤解，目前已積極約談、慰留中。