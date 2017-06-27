草屯送路邊停車格收費計畫 縣長：公所自行規劃

南投縣草屯鎮市區停車格一位難求，經常都是停得滿滿的。（記者陳鳳麗攝）

2017-06-27 22:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣交通違規檢舉案超多，尤其是草屯鎮，上月已攀升到918件，力促規劃路邊停車格收費的呼聲再起，草屯鎮公所已再度送計畫，希望藉此解決市區停車一位難求問題，南投縣長林明溱則回應，地方若真有需求，請公所自行規劃。

南投縣草屯鎮上月的交通違規檢舉案創新高，918件檢舉案中，違規停車佔了不少，收到罰單的人心情憤怒難平，只要在地方臉書社團貼文談到交通檢舉案件，留言版就討論到爆，很多人都疾呼「公所趕緊實施路邊停車格收費計畫」。

草屯鎮公所今年再度將路邊停車格收費計畫送縣府審查，規劃收費的路邊停車格約有253個，大多位在太平路、中正路、大成街等市區較難停車的路段，及停車場週邊的路邊停車格。

縣府工務處發現，計畫中未有縣府、公所分工項目的規劃，已請公所修改，另工務處也在研擬「南投縣公共停車場收費自治條例」草案，希望全縣有統一的準則。

工務處表示，目前提出路邊停車格收費計畫的，僅草屯鎮和埔里鎮，其中埔里鎮較局部，僅針對埔里高工外的停車格規劃收費。

南投縣長林明溱去年底曾表示任內不會對停車格收費，對於草屯鎮民熱烈討論停車格收費問題，他說，如果地方真有需求，就由公所自行訂定計畫。