扛里龍山步道垃圾下來 累壞林管人員

里龍山步道休息區垃圾充斥。（屏東林管處提供）

2017-06-27 22:39

〔記者李立法／屏東報導〕恆春半島熱門登山景點里龍山步道，海天一色景致吸引人潮，也帶來可觀垃圾，因據地為營亂象叢生，屏東林管處常得派員上山清理，山路崎嶇難行，巡山員及山青揮汗扛著沉重的垃圾往返山林，格外艱辛，山友籲請同好自律，別讓美景失色。

里龍山步道長度3.85公里，單程步行約3小時，三角點1062公尺，可眺望整個恆春半島及蔚藍海景，因屬於大眾化登山路線，人潮眾多，屏東林區管理處為維護步道設施及環境，常號召志工參與，讓更人有機會親近山林。

爬山人潮多，垃圾也跟著增加，林管處在步道中途開闢的休息區，常被據地為營，搬來大批家當，在山林埋鍋造飯，破壞生態環境，無視勸導及告示，公德心蕩然無存，林管處只好發動巡山員及山青將這些傢俱和滿地廢棄物打包扛下山。

林姓山友表示，近來天氣炎熱，看到林管人員汗如雨下扛著沉重的垃圾往返步道，讓人於心不忍，少數登山客的自私行為，影響了多數人上山健行賞景的心情，風景也不再美麗。

林管處表示，依森林法規定，在森林區域內，擅自堆積廢棄物或排放污染物，可處6萬至30萬元不等罰款，該處雖以勸導為主，但若屢勸不聽或情節嚴重者，也將依法處置。