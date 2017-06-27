月眉人要月眉路！ 大溪里民抗議路名「撞名」規定

2017-06-27 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區月眉里主要對外通行道路，里民約定成俗就叫「月眉路」，事實上這條路並沒有路名。市府民政局去年底進行道路整編，考量中壢區已有一條月眉路，要求命名其他道路名稱，里辦公處提議命名「眉芳路」，但里民認為新路名諧音不雅展開連署，今天齊聚「月眉路」陳情，拉布條堅持「月眉人要月眉路！」民政局決議此案暫緩。

從大溪區月眉山觀音寺往國定古蹟李騰芳古宅接上石屯信義路長約2公里的產業道路，都是以月眉幾鄰幾號編定家戶門牌，道路沿線從月眉6鄰至15鄰；但月眉有上下月眉之分，又有上下石屯之別，令外地民眾尋址時霧煞煞，找路相當不便。

基於「桃園市道路命名及門牌編釘自治條例」，規定道路命名不得與市轄既有道路重複、同音異字，且中壢區月眉里早已有月眉路，月眉里里長黃文中提議命名眉芳路，藉以沿續月眉古名，另一方面也彰顯李騰芳古宅古蹟之名。

只是，此一決議由民政局發函通知月眉里家戶時，引起反彈，抱怨「眉芳路」的閩南語諧音聽起來像「壞風路」不好聽，沿線150多戶連署認為應以月眉路來命名，月眉社區發展協會前後任理事長江衍猛、林黃興，今天率領里民在月眉產道拉起「月眉人要月眉路！」布條陳情。

連署發起人邱中秋表示，月眉此名是從清朝、日治時代沿用至今，如今只因中壢區也有月眉路，就要里民放棄這麽有文化歷史意義的名稱，桃園市其他區也都有中正路，難道都要改名嗎？

桃園市議員陳治文也說，已向民政局反映多數里民贊成以「月眉路」來命名，她認為許多「小地名」具有歷史沿革或文化價值，市府應尊重地方意見，將在市議會提議重修此道路命名條例，讓規定更彈性並符合大多數人的期待！