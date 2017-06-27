石門水庫熱氣球攬客20萬 明年再見！

桃園石門水庫熱氣球璀燦光雕秀，吸引眾人目光。（記者李容萍攝）

2017-06-27 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕第2屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華從19日在石門水庫南苑登場，廣闊草地加上周邊水庫波光粼粼，風光秀麗，今晚是最後一天活動，市府觀光旅遊局統計9天活動共吸引20萬人次。

石門水庫前天因風大，瞬間強風一度將剛完成充氣的球體吹塌，讓上萬民眾感到可惜，直到入夜後「老天爺幫忙」，工作人員再度嘗試將6顆的熱氣球立球完成，展開夜間光雕秀，也讓等候一整天的民眾，在熊熊火焰照亮漆黑的夜空下，共賞瑰麗熱氣球璀璨的景象。

據熱氣球團隊表示，石門水庫因為受到環山的影響，天氣變化大，瞬間的風勢會左右熱氣球的升空；操控熱氣球的團隊會在熱氣球升空前，以釋放黑色的氣球「測風速」，並做為評斷是否升空的依據。

今年主要賣點是展示星際大戰「黑武士」及「尤達大師」的造型熱氣球，造價超過上千萬元的球體，成為活動焦點外，活動邀請Coser扮成星際大戰角色，讓人感受迷漾的空間結合。

9天活動期間，有2對體驗熱氣球升空的民眾在現場求婚，主辦單位還送1顆熱氣球，祝他們「求得幸福」，還有研究所的碩士畢業生選擇搭乘熱氣球慶祝畢業了，畢竟能夠預約搭上熱氣球，也算是「幸運中的幸運」。