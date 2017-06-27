台南愛樂管絃樂團公益巡演 7月1日台南文化中心首站

台南愛樂管絃樂團公益巡演，將於7月1日在台南文化中心首演。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-27 21:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017台南愛樂管絃樂團公益巡迴演出，首場將於7月1日在台南文化中心演藝廳登場，演奏海頓交響曲樂章精選，以及跨界改編合唱曲，融合音樂會、戲劇、故事解說，營造陪伴親子暑假強檔節目。

台南愛樂管絃樂團指揮唐旦祥為抗癌鬥士，甫獲選為105年全國好人好事代表，長期執著於慈善公益與精緻藝術，培養表演藝術種子，表現積極正向的生命態度。

今天由市議員曾培雅及人間道慈善會、新市獅子會等單位為公益巡演暖身宣傳，並捐贈2千2百包紙尿布給創世台南分院。曾培雅表示，台南愛樂管絃樂團「玩音樂、做公益」，在街頭巷尾發揮溫暖愛心。

台南愛樂管絃樂團第8度展開公益巡迴演出『愛與關懷系列』音樂會，預計13場次，包括少年觀護所、養老院、偏遠學校等，首場年度公演於7月1日19時30分在台南文化中心演藝廳，內容有協奏曲與交響曲等。

今年適逢新化國小創校120週年，樂團表演跨界改編西班牙文、法文民謠，邀請新化國小合唱團師生壓軸演唱。演出當晚入口前可索票，入口處還有募集發票、圖書與物資活動，捐給蓮心園啟智中心、創世基金會台南分院與雲嘉南的偏遠學校。

今年曲目設計海頓著名交響曲樂章精選，包括驚愕、母雞、軍隊及倫敦，5月底在台中市中山堂演出時，配合戲劇與芭蕾獲得好評。獨奏（唱）包括第2度與愛樂合作青年小提琴演奏家林睿紅Hadassah Lin、留德豎笛演奏家王詩涵、海峽兩岸聲樂大賽第1甘芳嫙、知名男中音蘇青宏等。