督促2G升4G 中華電信挨罵「賣擱卡啦！」

2G電話用戶，會收到電信業者簡訊提醒，7月1日就要中止服務。（記者陳炳宏攝）

2017-06-27 21:43

〔記者陳炳宏／台北報導〕行動電話（2G）業務將於6月30日屆期終止服務，民眾如果沒有更換成3G或4G SIM卡，屆時就無法通話，但更換SIM卡後，也得在8月底前更換成3G或4G手機才能繼續使用，為督促用戶移轉，中華電信使用簡訊與語音插播雙管齊下，執行副總林國豐說，有用戶受不了，還抱怨「賣擱卡啦！」。

林國豐表示，中華電信3月底祭出升級4G送衛生紙促銷方案奏效，目前僅剩約六萬多戶還沒轉移，大概是全盛時期八百多萬戶的不到百分之一，會繼續使盡吃奶力氣，努力完成轉移任務。

林國豐表示，2G執照屆期是老早就知道的事，三年前就開始宣導，最近更是強力放送，用戶除會收到2G到期通知簡訊外，撥打電話也會先聽到語音插播，提醒用戶2G執照到期，門號將從7月1日中止服務，應儘速到服務中心辦理移轉，或手機撥打800與客服聯絡。

根據國家通訊傳播委員會（通傳會）資料顯示，2G用戶從去年年底近40萬戶，到6月23日剩下11.4萬戶，其中中華電信更是從27.1萬戶，23日降到8.19萬戶，27日只剩約6萬戶。

林國豐說，自3月底加碼2G升級送2袋衛生紙的促銷以來，成效良好，但其中也發生許多趣事，包括有消費者反應，不斷接到2G執照到期插播，跑來跟我們說「賣擱卡啦、賣擱卡啦！」。

另外，也因促銷贈送的衛生紙是宅配到家，結果家人不知道還以為是來路不明東西，去警察局報案。