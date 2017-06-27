北市閒置眷舍 擬裝修、活化當公宅出租

2017-06-27 21:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市府上任後全力推動公宅，然而因為種種壓力，市長柯文哲任期結束時僅能興建完成3453戶，遠低於興建完2萬戶目標。財政局近期提出計畫，要將短期內無法拆除的眷舍，裝修、活化再當作公宅去出租，不僅可活化市有財產，也能在短期內釋出公宅供民眾承租。對此，議員李慶鋒表示支持，公宅本該多元取得，認為若量體出來，也可以替代公宅興建戶數。

根據財政局去年底統計，全市共有715戶閒置眷舍。財政局長陳志銘表示，市府近年收回閒置眷舍，但部分眷舍內還有眷戶使用，無法回收拆除，導致空間閒置。陳志銘表示，眷舍改建公宅租金應比新闢公宅便宜，租金約1萬元左右，而建國中學、啟聰學校眷舍等機會較大，其餘仍在盤點。

目前舊有建物改建公宅，包括中山區新興市場教職員宿舍，預計明年2月釋出37戶；文山區安康平宅二期也預計明年3月能提供112戶出租。都發局總工程司羅世譽表示樂見公宅多元取得，等到財政局提出眷舍清單後，都發局會就房間大小、租金程度、投入改裝成本等去評估。

李慶鋒指出，公宅若直接興建屬於長期計畫、包租代管屬於短期計畫，那麼將舊有眷舍改建就屬於中期計畫。而過去公宅興建往往遇到周邊住戶反彈，李認為，舊眷舍改建可能還是會遇到，「讓衝突或反彈出來沒關係」，就讓意見呈現。