留英簽證遭片面取消 學生家屬盼勿溯及既往

2017-06-27 22:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕本報披露英國Lincoln College未通過英國官方評鑑機構審核，以致Lincoln大學及所屬學校從今年9月起即不能再有國際學生，而2名在其附屬的Newark製琴學校就讀的台灣留學生，恐因此遭驅逐出境。

對此，學生家屬、南投縣竹山鎮農會前總幹事陳伯三指出，簽證遭片面取消，不應溯及既往，盼能保障學生完成學業，若要待學校通過審核後再赴英修完學分，對學生、家屬恐只是畫大餅而已，完全不切實際。

陳伯三說，2年前他的姪女陳伶慈到林肯大學附屬的「Newark製琴學校」學習琴藝與小提琴製作，在獲得2015年9月7日至2018年6月30日的簽證後便赴英留學，詎料前幾天卻收到通知指，因不是來自歐盟地區，簽證將失效，7月底若無法解套將被驅逐出境，近來姪女則在臉書發起網路連署，向英國政府反映教學權益受損，盼能有轉圜餘地。

外交部對此則表示，該學生就讀的學校隸屬於Lincoln College，因該校沒有通過英國教育標準局（Ofsted）查核，失去提供（保證）Tier 4簽證資格，自今年9月起不得再招收國際學生，導致現於該校就讀的我國籍學生權益因而受損。

民進黨南投縣黨部獲悉主動請立委林靜儀協助，黨部執行長曾琮愷則說，目前已經與在英國的台灣留學生陳伶慈取得聯繫，將提供必要協助，他並轉達立委林靜儀居中協調的過程表示，外交部和教育部都有在了解和協助，但因牽涉英國政府對於該校的資格認定，所以仍要視學校如何協調而定。