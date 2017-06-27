要求員工加班還不給加班費？ 勞動局將對大創勞檢

有自稱是大創員工指控，大創近期要求正職員工，必須從早上9點上到晚上10點半，且還沒有加班費。圖為大創百貨的門市，示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-06-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕主打商品均一價39元、食品49元的零售公司大創，近日傳出下月起將有部分商品漲價，有自稱是大創的員工更爆料，指漲價消息傳出後引發客人湧入店內掃貨，公司為此甚至下令店內正職必須從早上9點上到晚上10點半，且還沒有加班費等。對此台北市勞動局表示，將啟動勞檢進行確認，若屬實將可開罰2萬到100萬元。

有自稱是大創員工的網友在《Dcard》發文指出，大創近日傳出將漲價的消息後，有消費者湧入店內「瘋狂掃貨」，近期員工只能不停的一直補貨，沒想到公司竟還發公文要求，「所有店內的正職人員不論早晚班都必須加班，從早上9:00到晚上10:30 被硬性規定要加班，而且沒有加班費」，而員工最近不僅結帳結到手軟、想喝個東西都很難，甚至還聽說有人身體撐不住直接昏倒。

《蘋果日報》報導，針對這項消息，北市勞動局表示，目前尚未接獲有員工投訴，但該文陳述的內容明確，近期將到總公司進行勞檢，若確認延長工時沒給加班費還強迫補休，將可開罰雇主2萬到100萬元。此外，大創雖屬四週變形工時，但彈性排班仍應經過勞資會議或工會同意，針對這部分也會進行查證。