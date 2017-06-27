桃市抽查30家化學廠 全數工安不合格

桃園市勞動檢查處5、6月抽查全市30家化學材料廠，結果沒有1家完全符合作業安全規定。（記者陳昀翻攝）

2017-06-27 21:51

［記者陳昀／桃園報導］宜蘭縣燿華電子公司昨天發生工人不慎掉入化學池的工安意外，化學業工作安全不容小覷，桃園市勞動檢查處5、6月抽查全市30家化學材料廠，結果沒有1家完全符合作業安全規定，其中3家還被勒令停工，勞檢處長周賢平說，已要求業者限期改善，未改善者將裁罰並公布名單。

勞檢處指出，2家化學廠的作業平台高度超過2公尺，卻沒有設置護欄，另一家化學廠的作業環境設有移動式的抽水馬達，但未設漏電斷路器，因為這些違規項目有立即危害，因此要求3家業者立刻停工，改善後才能復工。

勞檢處抽查到的違規項目共有105項，歸納為有害作業危害、火災爆炸危害、墜落危害、機械捲夾危害及感電危害5類，其中以「有害作業危害」為大宗，佔54%，包含廠內化學藥劑標示不清、未擬清單列管、化學藥劑旁未附安全資料表等；其餘缺失依次為通風與防爆設備不足、墜落防護不善、傳動帶未加裝護罩、電源及電線未加裝絕緣包材或遠離潮濕環境等。

周賢平強調，已要求業者限期改善，上述缺失都會列為複查的重點項目，若業者未達成，將依法裁處3萬元到30萬元，直到改善為止，屆時也會公布裁罰名單。