不受重病、單親打擊 桃市4人拿總統教育獎

大同國小黃慧慈（左起）、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇（右起）、中央大學李子婕，今年獲得總統教育獎，今天接受市長鄭文燦表揚。（記者陳昀攝）

2017-06-27 21:42

［記者陳昀／桃園報導］總統教育獎上月揭曉，桃園市有4人得獎，中央大學李子婕、成功工商熊韻凱、僑愛國小涂冠宇都飽受重病及治療所苦，仍秉持著熱情與樂觀精神、積極向上，大同國小黃慧慈出身單親家庭，不但主動幫忙家務，夢想成為警察的她，柔道和角力的學習成果也很豐碩，市長鄭文燦今天再度表揚，並頒發「勤敏樂學」獎座。

李子婕罹患先天性隱性遺傳的罕見疾病「黏多醣症第四型」，經歷5次重大手術，但她雙主修數學及資工系，還經常受邀到學校、公益團體等分享歷程，她已考取台科大研究所，打算研發數位教材，協助臥床病童學習。

熊韻凱出生於南投，家於921大地震時震毀，於是舉家搬到桃園，小學四年級發病後，因肌肉萎縮引發嚴重脊椎側彎，讓他頭部嚴重右傾、幾乎靠在肩膀上，心肺器官也受到壓迫，還多次進出加護病房，他仍努力考取軟體應用乙、丙級，及網頁設計丙級等全國技術士證照，準備就讀南亞技術學院企業管理系。

涂冠宇罹患罕病「神經母細胞瘤」，歷經辛苦的化療及幹細胞移植手術，但他從不抱怨，休養一年後就回學校學習，他說，「我只往好的方向想，相信活著就有希望！」

黃慧慈不受家庭狀況影響，積極樂觀、和同儕相處融洽，擅長繪畫、演說，也勤練柔道，去年獲得全國總統盃角力冠軍、中正盃柔道亞軍，立志考上警察大學，成為人民保母。

中央大學李子婕（右）已考取台科大研究所，打算研發數位教材，協助臥床病童學習。（記者陳昀攝）

成功工商熊韻凱（中）努力考取軟體應用乙、丙級，及網頁設計丙級等全國技術士證照，準備就讀南亞技術學院企業管理系。 。（記者陳昀攝）

僑愛國小涂冠宇（右）說，「我只往好的方向想，相信活著就有希望！」。（記者陳昀攝）