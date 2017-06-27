越南女僑生拿4證照 僑委會盼代言新南向

越南女僑生陳金鳳（左起）、黃光萍、莫玉嬌、何玉壽，考取4張職業證照。（記者黃旭磊攝）

2017-06-27 20:29

［記者黃旭磊／高雄報導］越南女僑生中文程度較差，仍拚過學科測驗，考取4張職業證照，僑委會期許擔任新南向代言人。

僑委會委員長吳新興今天（27日）到高雄中山工商，獎勵校方對於政府新南向政策貢獻，校內電子科三年級僑生建教專班，有7人考取工業電子證照及美容丙級證照，其中，4名越南籍女生各擁有4張證照，吳新興期許僑生回越南發揮所長。

吳新興強調，政府力推新南向政策，僑生建教專班大幅成長，並由海外信保基金提供僑生助學貸款，今年10月國慶也將辦理僑生家長懇親會，希望僑生返回僑居地當新南向代言人。

越南女僑生莫玉嬌、黃光萍、陳金鳳、何玉壽，拿到工業電子、美容丙級及電腦硬體裝修乙、丙級等4張證照，4人中文程度較差，但不屈不撓，半工半讀完成學業，考得證照比同學多。

何玉壽表示，自己愛漂亮，希望來台學到多項專長，返國從事美容行業。

除了越南，中山工商還有泰國、印尼、馬來西亞和緬甸等國學生。校長林昭億表示，僑生數529人，累計畢業僑生數近900人，配合政府新南向政策，今年預定招收250名新生。