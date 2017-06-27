出入境超額珠寶未申報 明起開罰

財政部關務署提醒，鑽石、寶石、白金等有洗錢防制之虞物品，將首度納入管制，在出入境攜帶非自用、價值超過50萬元的珠寶又未申報，將吃上罰鍰。（記者吳佳蓉攝）

2017-06-27 20:50

［記者吳佳蓉／台北報導］配合洗錢防制法明日上路，財政部關務署提醒，鑽石、寶石、白金等有洗錢防制之虞物品，將首度納入管制，若非自用、價值超過50萬元又未申報，將吃上罰鍰。

關務署指出，明日上路的新制主要有兩項。一是旅客攜帶超過逾10萬元新台幣，若未依規定申報或謊報金額，將直接沒收，不像過去僅是暫時扣留、日後取回。

二是旅客攜帶鑽石、寶石、白金等有洗錢防制之虞物品，若屬非自用且價值超過50萬元又未申報，將首度處以罰鍰；假設違規超攜鑽石價值為100萬元，扣除50萬元可攜帶限額後，處以50萬元罰鍰。

關務署表示，其餘黃金及有價證券攜帶限額一樣是美金2萬元及1萬元不變，各貨幣攜帶限額也一樣是「新台幣10萬元、人民幣2萬元、美元、日圓等其他外幣限額1萬美元」。但提醒，上述規定，不僅限於旅客自行攜帶，同樣涵蓋郵寄、貨運、快遞等出入境管道。

關務署表示，原則上，民眾只要留意限額，超過就於過海關時主動申報，超額攜帶部分最多只會暫時被扣留在海關，並不會面臨遭沒收或罰鍰問題。