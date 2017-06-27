柴山獼猴形象差 政府辦營隊了解生態

內政部舉辦「斯文猴自然探索營」，邀請學童瞭解獼猴生態。（壽山處提供）（記者黃旭磊攝）

2017-06-27 20:21

［記者黃旭磊／高雄報導］柴山今年發生獼猴搶食導致女民眾摔傷事件，內政部於暑假舉辦「斯文猴自然探索營」，邀請學童瞭解獼猴真實生態。

柴山獼猴於今年2月1日疑似爭搶女民眾背包，導致民眾摔落斷崖約10公尺，事件前後，多有民眾反應獼猴搶食嚇到孩童，為此，壽山國家自然公園籌備處於7月8、9日舉辦「斯文猴自然探索營」，2天1夜期間探索獼猴生態及自然環境，限升4到7年級學童報名，招收33人，已有27人報名。

壽山國家自然公園籌備處處長許亞儒表示，不當搶食行為其實是民眾長期慣養造成，「斯文猴」有兩種意涵，一指獼猴其實斯文有禮，二為史溫侯諧音，指西元1861年台灣首任英國領事史溫侯來台，於柴山展開探索生態之路。

許亞儒說，營隊連續舉辦3年，盼扭轉獼猴形象，獼猴在自然界有天然食物，提醒民眾餵食行為觸犯國家公園法及高雄市自治條例法規。

中山大學生科系博士班學生林美吟，連續7年利用週休假日自費開辦獼猴生態導覽（無收費），累積帶領超過3千人與猴近距離接觸。她認為，遊客習慣拿塑膠袋裝食物，長久下來，獼猴看到、聽到塑膠聲就聯想到食物，甚至以為背包內有食物，進而搶走。

林美吟說，民間推動友善獼猴「Rock Monkey」計畫，假日在龍泉寺登山口有志工輪班解說，說明食物不露白、避免使用塑膠袋及紙袋、獼猴表情意思及與猴應對之道，相信能減少誤解，降低傷害事件。