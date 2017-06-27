北市再興小學畢業生好有愛 捐髮助癌友

2017-06-27 19:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕不一樣的畢業紀念！台北市私立再興小學20名應屆畢業生，今天在8位髮型師的快手之下，俐落剪下長達30公分的頭髮，每位學生勇敢大方，將絲絲秀髮捐贈給癌症病友，幫助癌友重拾自信心與求生的希望。

病友罹癌後必須承受治療的痛苦，外觀的改變更是讓癌友無法適應，然而真髮所製作的假髮要價不菲，對負擔沉重醫藥費的病友家庭實為負荷。再興小學與癌症基金會合作，在校剪下健康髮束，為癌友募集假髮。

6年級學生陳虹樺說，她曾看到基金會幫助癌症病童做假髮，幫助病童可以有自信的生活，不會被同學嘲笑，所以捐髮是很有意義的事，父母親聽到也很支持，她笑說上國中還是要把頭髮剪短，就順便剪。

6年級學生王予琳說，留了3年頭髮，頭髮剪掉不覺得難過，幫助別人是做愛心。參與捐髮的教師黃曉韻則說，去年在餵母乳，難得頭髮沒染燙，利用這樣機會捐髮，想不到身體一部分是有價值的，相當特別的經驗。

再興小學校長楊珩說，捐髮必須符合不燙、不染、髮束滿30公分以上的3要件，因此頭髮至少留2年，大部分孩子不會難過，但年紀愈大會愈不捨，目前還有一對兄弟檔在留頭髮，等明年畢業時把頭髮剪掉捐出去。

免費幫忙義剪的熙格髮藝集團總經理洪明郁表示，這些學生年紀小卻願意用身上東西幫助人，很可貴。洪說，用真髮做一頂假髮，基本要上萬元，光是收購真髮就要花5千元，這些孩子不為了錢而捐，給社會一個很好的表率。