居民不知公辦都更 柯怪里長沒講清楚

2017-06-27 20:51

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲今日視察大同區長照成果，分別參觀了共餐據點、日照中心，並探視一位使用社區整合照顧服務的陳伯伯，沒想到柯和陳伯伯的家人聊天，對方提起自家就住在蘭州─斯文里公辦都更第三期劃分範圍內，且公辦都更說明會每場都去，卻仍不知內容，柯當場怪里長都不和大家講清楚，極力強調公辦都更是「政府出錢不讓財團賺」，對方才覺得滿意。

陳伯伯今年81歲，是久經風霜的士兵，甚至參與過823砲戰，導致重度聽障，不幸又在75歲時中風，現與高齡100歲的病母租了個6坪套房居住，在參加整合型照顧服務前，家中母親由外籍看護照顧，弟弟也會不定時來幫忙。但長年重聽加上中風，讓陳伯伯生活陷入困境，自信低落的情況也讓他不敢出門。

後來經斯文里長江雪卿通報，陳伯伯使用約半年的社區整合照顧服務，從坐輪椅、不願出門社交，到現在已經可拿拐杖自由活動。柯文哲昨探視時，對聯合醫院醫療團隊感到很滿意；照服員說，陳伯伯每天「行程滿檔」，會去大同區運動中心一樓運動、與老人家互動同樂，經過社區藥師半年精心調配，吃藥的種類也從24種下降到8種。

柯一邊和陳伯伯玩起「企鵝敲冰塊」桌遊，一邊和陳伯伯的弟弟聊天，對方提到自家住在蘭州─斯文里整宅公辦都更第三期劃分區，柯就說「那邊是市政府出錢、不會再讓財團賺一手」，結果對方不知該處是公辦都更，還強調自己每場說明會都有去聽，但官員講話都「沒重點」，柯當下就怪里長怎麼不「講清楚」？里長趕忙解釋公辦都更是市府出面整合住戶進行都更，對方才滿意說這樣對自家都更有比較放心。

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