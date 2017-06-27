鶯歌陶瓷嘉年華今年復辦 盼重振觀光

2017-06-27 19:14

〔記者張安蕎／新北報導〕「鶯歌陶瓷嘉年華」是新北市改制前的年度節慶，盛況時曾吸引30萬人次遊訪鶯歌，升格後因經費不足停辦3年，令地方民眾不勝唏噓，市議員蘇有仁爭取下，今年10月將恢復舉行，市府將編列4百萬預算，以市級活動規模辦理，盼重振地方觀光。

超過20年悠久歷史的「鶯歌陶瓷嘉年華」，是鶯歌區重要慶典，各式陶瓷展覽、藝文表演及遊樂活動，讓文化路、陶瓷老街一帶人潮絡繹不絕，鎮公所更曾大手筆斥資千萬，連續辦理半個月，還被交通部觀光局列為台灣10月份大型節慶活動，奠定鶯歌「台灣景德鎮」的美名。

鶯歌由鎮升格為區後，經費改由市府統籌，嘉年華轉為區級的小型活動，升格第2年就因缺乏經費無法舉行，102年雖復辦，也僅編列60萬元，因活動規模大不如以往，遭民間抨擊，嘉年華越形黯淡，103年即宣告停辦。

蘇有仁指出，鶯歌陶瓷嘉年華曾為地方帶來大量人潮及商機，地方人士常質疑，何以升格後竟風光不再？今年市府總算編列經費，由文化局、經發局、觀光局及區公所共同籌辦，他建議場地可辦在三鶯桃花源，吃喝玩樂缺一不可，如設置馬賽克拼磚、爆爆土等童玩區，可勾起老鶯歌居民的回憶，並應著重推廣本地藝術家及商家，限制外國製品參與展售。

鶯歌區公所經建課課長紀銘祥指出，將由陶瓷博物館及陶瓷老街提供活動硬體，並規劃文化導覽、美食景點等，以帶動產業發展及觀光消費為主要目的。