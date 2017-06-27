養生》吃蔬果減肥反而變胖了？營養師點名「越吃越肥」的5種水果是...

2017-06-27 18:41

〔iStyle頻道／綜合報導〕代謝差了就是會變胖，除了運動以外，最重要就是做到正確的生活和飲食習慣，不過除了少吃油炸，飲食盡量清淡以外，還有哪些小細節需要注意呢？營養師程涵宇近期出席Laler菈楽記者會時，iStyle特地向她請教，如何利用喝水、睡眠、飲食增強代謝力。

喝水要注意？渴了就喝水，沒事喝水是多數人的飲水方式，不過只要「喝對時間」就能強化代謝力！營養師程涵宇建議，每天一定要喝到2000或3000C.C的水，但是她特別強調：「湯、飲料或茶這些都不算。」喝純淨無熱量的水對身體來說才是最沒負擔的補水方式，還能幫助身體排除多餘的鈉，減少水腫的情形。

營養師程涵宇表示，喝水可以看個人習慣，不過早起喝杯水能喚醒身體機能，降低腸胃道敏感造成的不適；飯前喝水則能讓大食量，或希望有小鳥胃的人增加飽足感，達到良好的瘦身作用，不過她建議女生睡前3、4個小時內不要喝水，以免起床變成泡泡眼。

不喜歡喝水的人改喝？雖然水能加強代謝力，但有些人天生就是不喜歡喝水，對此，營養師程涵宇提出一個私人小妙招，除了常見的檸檬水外，她建議將草莓、藍莓、鳳梨、奇異果......各種水果切丁丟入水中加冰塊，補水同時也能補充維他命，如果怕喝水增加熱量的人，她則建議在水裡加入「小黃瓜」或「金桔」也能達到同樣的效果，或是改喝氣泡水，擁有口感和視覺的雙重享受。

吃水果要注意？吃水果也是很好的減肥方式，不過營養師程涵宇表示，現在水果糖份都很高，一定要適量食用，並盡量選當季，能連皮吃就連皮吃，不要削掉才能完整攝取營養，另外她也提醒，夏天熱門水果「鳳梨」、「西瓜」、「荔枝」、「榴槤」、「龍眼」食用適量，不打成汁，以免變成吃水果變胖的慘狀。

飲食清淡要注意？對於減肥瘦身，營養師程涵宇提出一般人常踩的地雷，就是「只吃水煮蔬菜」她解釋：「減肥以蔬果為主，但油脂和蛋白質也不能少，不然長期下來對腸胃道是負擔，因為澱粉類、油脂類可以保護胃壁，常聽到很多人減肥減到胃發炎，就是因為少了油脂和蛋白質保護。」所以在減肥的同時，也別忘均衡攝取各種食物，才能健康又美美地瘦下來。

另外，吃蔬果也是有技巧的，營養師程涵宇說：「研究發現，只要『高膳食纖維』蔬果攝取比原本多10公克，就能幫助內臟脂肪減少，女生小腹就會比較小。」但是10公克高膳食纖維蔬果又有哪些呢？其實很簡單，營養師程涵宇表示「半包舞菇」、「香菇4、5朵」、「玉米2條」、「栗子10幾顆」，或是改吃糙米飯，馬鈴薯或地瓜連皮吃，其中一項符合就能輕鬆達到這項標準。

睡眠要注意？睡眠充足是瘦身的關鍵之一，但不只是要睡足6小時，營養師程涵宇強調還要「照生理時鐘睡」以免賀爾蒙混亂，導致脂肪細胞堆積，這也就是為什麼工作性質為輪班或晚班的人容易變胖的主因。

資深專業營養師程涵宇：擁有營養師證照、糖尿病衛教師證照等，著有《3天就有感覺！23吋小蠻腰美女營養師的消肚子、胸部UP！特調蔬果汁》，經歷為新光醫院營養師、台北市衛生局減重營養師、沐光臨床營養機構院長，專業素養備受信賴。