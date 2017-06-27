別把失智當老化！ 竹秀醫院推10據點照護失智者

2017-06-27 19:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣罹患失智症人口約6400人，尤其在高齡化趨勢下，失智引發的問題已受到各界重視，今天竹山秀傳醫院則成立全縣唯一的「失智共照中心」，透過中心的成立，未來將在全縣設置10處失智照顧據點，讓社區失智患者能就近照護，並以衛教宣導篩檢疑似失智患者，提早介入治療，避免民眾把失智當老化，錯失治療契機。

今天南投縣內唯一的「失智共照中心」成立，不僅南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎到場參加，未來院方將會在10個鄉鎮市陸續設置失智照顧據點，各地鄉鎮市長也多到場共襄盛舉，足見預防與處理失智議題已成為政府部門重要工作之一。

竹秀醫院表示，一般民眾常將失智與老化搞混，甚至觸及敏感的失智問題往往排斥或避談，未來透過據點的衛教宣導，若發現疑似失智情況，就能轉介診療，藉由藥物控制，以及認知活動的訓練，延緩失智惡化，避免失智者變成躺床的失能者，盼能減輕患者與家屬的生活壓力。

未來失智照顧據點將在竹山、名間、鹿谷、信義、集集、水里、中寮、南投、草屯、埔里等共10鄉鎮市成立，並整合醫事、長照、社福資源協助失智患者與家屬，以系統化方式營造良好就醫環境。

院方也說，隨著早發性失智症個案數增加，民眾對於失智應有更多認識，例如老化在記憶方面屬於漸進與片段式，但失智卻是突然的，一旦發生記憶就會全盤消失，若及早發現並以AD8量表篩檢，將疑似情況做確認或進一步治療，透過認知活動的刺激與訓練，加強患者人際溝通，以及穿衣、刷牙、扣鈕扣等生活自立能力的強化，就能減緩失智的惡化，避免患者成為家庭照顧者的一大負擔。