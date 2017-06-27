行駛近30年240公車 7月22日停駛

中興巴士集團今日公告，行駛內湖至國父紀念館的240正線公車，將於7月22日起試辦停駛，乘客可改搭乘棕9、284等其他路線公車。（記者陳紜甄攝）

2017-06-27 20:00

〔記者陳紜甄／台北報導〕中興巴士集團今日公告，行駛內湖至國父紀念館的240正線公車，將於7月22日起試辦停駛，乘客可改搭乘棕9、284等其他路線公車。中興總經理林進忠表示，240正線公車的路線與其他公車路線重疊性高，平均載客率低，因此決定停駛。

2011年左右，李姓駕駛當時擔任240公車直達車的司機，固定平日早上7點半發車。他表示，內湖至國父紀念館需轉車1到2次，不少民眾選擇搭乘240公車上班，且搭乘人次多，屬於240公車的大宗客源。然而，後來位於仁愛路、光復南路的公司，不敵高漲的房租，陸續搬走，導致後來搭乘人數漸減。由於搭乘民眾多是通勤族，他說，如果剪了頭髮，乘客一眼就會認出來，有些乘客換工作，以後不再搭乘公車，還會送禮物，感謝他的辛勞。

另外，他指出，由於240公車一天僅6班次，能見度不高，即使路線與其他公車重疊，需透過廣播告知，乘客才會上車。李姓駕駛並表示，240公車沒有業績壓力，且班次少，駕駛240公車相對輕鬆，但薪水也相對低，公司唯一的要求，必須準時發車，不要拖班。

北市公運處大眾運輸科長廖苑伶表示，按發車班距與載客人次，公車服務水準可分為4個級距。240正線公車載客量低且平日僅6個班次，假日則停駛，相較於其他的路線公車，服務水準較低，因此核定240正線公車停駛。

204公車1977年加入聯營公車，當時行駛路線為內湖至中華路，後來捷運板南線開通，路線縮短為內湖至國父紀念館。林進忠表示，捷運線通車以後，搭乘人次漸減，240正線公車配合減班，且該路線替代性高，因此報請公運處核定停駛。每日一班的240直達公車，仍維持正常營運。