淡水參與式預算 7月「設計工作坊」方案成真

2017-06-27 19:13

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府城鄉局推淡水區參與式預算，讓各方都能加入淡水區文化國小南側綠地活化案的討論。經過8場社區工作坊共提出10個提案，有提案認為可做「運動景觀環保公園」，也有人提議可成為學童放學後短暫停留的所在，另也有「城市農園」、「花草美化」等意見。

城鄉局指出，提案在展覽、投票結束後，將底定最後決選方案作為實行方向，將在7月底舉辦「設計工作坊」，討論如何實現的具體內容；最終預計將在8月中辦理「實作工作坊」，廣邀各方民眾參與，一同實作方案內容。