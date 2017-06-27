一卡皮箱續集 陳邦輝帶著妹妹返鄉義剪

陳家兄妹返鄉義剪，首站為天主教惠民醫院院民服務。（記者劉禹慶攝）

2017-06-27 18:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年首度拎著一卡皮箱，毅然決然搭上夜航臺華輪，由高雄返回故鄉澎湖舉行義剪的髮型師陳邦輝，今年再度返鄉義剪，並偕同其妹陳曉惠一起義剪，不僅開啟兄妹倆返鄉尋根之旅外，也重續一卡皮箱義剪故鄉情。

祖籍澎湖沙港的髮型師陳邦輝，雖然父執輩就遷居高雄，他也在高雄出生，但每年都隨同父母返鄉，看見留在家鄉的長輩，連百元的理髮錢也相當節省，因此去年毅然決然帶著一卡皮箱，搭乘夜航臺輪返回故鄉澎湖，展開為期一週的義剪，今年更偕同妹妹陳曉惠一起返鄉義剪。

與去年一樣，陳邦輝第一個服務的對象就是天主教惠民醫院，由於惠民醫院是長期照護專業醫療機構，收容行動不便及需要長期照護的病患，陳邦輝前往義剪，看見老人家因頭髮清爽滿意的笑容，感到一切都值得了；今年也加入澎湖縣家扶中心，為受扶助院童進行義剪，讓小朋友們以清新面孔歡度暑假。

至於空暇時間，陳家兄妹則返回家鄉沙港村，在沙港公廟前舉行義剪，用隨身攜帶的一卡皮箱，內裝理髮用具，放個圓角椅，就直接幫村民服務整理門面，贏得村民們讚譽，對於陳家兄妹年輕人心繫故鄉情相當感動，也希望能有更多年輕人學習鮭魚返鄉的精神，利用閒暇時間返鄉貢獻所學，延續澎湖人不忘本的三點水精神。