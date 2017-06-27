最快7月上路！ 同婚法制化前先登記為「家屬」

內政部戶政司長張琬宜表示，同性伴侶的「家屬」登記制也渴望能在7/3同步上路。圖為去年挺婚姻平權修法遊行。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-06-27 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕月前大法官會議做出釋字第748號解釋，宣告民法牴觸憲法，要求兩年內修法保障同性婚姻，同志伴侶在等待修法的空窗期間，仍然無法登記為「配偶」。不過，內政部戶政司長張琬宜表示，最快7月3日開始，內政部將受理跨區同性伴侶註記，到時候同性伴侶的「家屬」登記新制也可望能同步上路。

根據《上報》報導，內政部已經決定先讓同志伴侶登記成為法定「家屬」，同志伴侶只要住在同一戶，就可以憑同志伴侶註記證明，到戶政事務所辦理戶籍登記，並在稱謂欄上登記為「家屬」，適用法規中一切有關「家屬」的權利義務，除了將適用《民法》第4編第5章以外，其他相關法規也適用，例如依《監獄行刑法》探監、《刑事訴訟法》提出上訴、《長期照護服務法》申請喘息服務等。

張琬宜說，今年大法官釋憲後，「同性婚姻基本上就等著法制化了」，希望家屬登記能在同婚法制化之前，先保障同志伴侶的權利。至於法律中有關「親屬」、「配偶」的權利義務，例如繼承權等，則仍須等待同婚法制化的完成。