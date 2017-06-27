西螺七崁迷你馬拉松 即日起至7/27報名

西螺七崁武術文教基金會與台灣全民運動協會共同舉辦的「西螺七崁迷你馬拉松」，10月22日在西螺大橋上起跑。（記者黃淑莉攝）

2017-06-27 18:03

［記者黃淑莉／雲林報導］為讓更多人認識西螺七崁武術，西螺七崁武術文教基金會與台灣全民運動協會將於10月22日舉辦「西螺七崁迷你馬拉松」，參加即送紀念T恤、慢跑鞋，即日起至7月27日報名。

西螺七崁武術文教基金會執行長、雲林縣議員李明哲表示，基金會17年來致力於推廣七崁武術，武術全盛時地方長輩練武術強身健體，期盼透過路跑活動，讓參加民眾能看見西螺小鎮之美及認識西螺武術，因此這次賽事特別選在西螺大橋上起跑。

台灣全民運動協會指出，西螺七崁迷你馬拉松賽程有迷你馬組12公里、挑戰組8公里及休閒組4公里，10月22日早上6點10分在西螺大橋起跑。

李明哲說，參加民眾可獲得紀念T恤、慢跑鞋及完賽獎牌，該獎牌是以七崁武術為主題，結合西螺大橋及老街的景色設計，相當具有紀念意義，而賽前一天地方舉辦精采武術活動，有聽曲看武、兵器展及武術表演，活動當天地方「大鐘嬸麵鋪」、西螺扶輪社還提供「完賽麵線」。

另為讓外籍跑者認識七崁武術，維多利亞中小學雙語志工將在現場協助介紹，相關活動訊息可上台灣全民運動協會官網，或是「西螺七崁迷你馬拉松」臉書粉絲專頁。