舊衣物「給需要的人」 幼童送暖到教養院

北園國小附幼企鵝班學童送愛心到嘉惠教養院。（記者林宜樟攝）

2017-06-27 18:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國小附設幼兒園企鵝班老師設計「衣服」課程，教導幼童認識衣物、收集衣物及改造衣物義賣，討論舊衣服去處時，孩子們提議「給需要的人」，今天師生帶著各種舊衣物及義賣所得到嘉義縣水上鄉嘉惠教養院，和教養院的身心障礙者互動，讓幼童從小就懂得惜福與做公益。

北園國小附幼老師黃郁雯說，這學期與老師葉佳盈規劃衣物課程，先請學童向家長拿舊衣物，師生們構思將衣物改造成創意包包來義賣，家長們踴躍認購。

今天師生將義賣所得4213元和舊衣物捐給教養院，29位學童到教養院和身心障礙者近距離接觸，一起跳舞唱歌，並特地演出「幸福的臉」歌曲，關懷「需要幫忙的人」，許多身心障礙者很少看到活潑的幼童，笑得合不攏嘴，開心鼓掌叫好。

陪同家長說，現代社會的孩子生活物資豐富，不易懂得惜福，也很少接觸身心障礙者，老師設計結合公益的創意課程，更帶著學生到教養院親自參訪，很有意義。

嘉惠教養院院長陳菲菲說，院內有24名身心障礙者，以往大多是工作人員到學校接受捐贈，少有幼童親身來認識身心障礙者，盼親身接觸的體驗，能讓孩子懂得關懷弱勢，長大後能主動幫助他人。