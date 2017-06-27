道路品質吊車尾 基隆啟動路平專案廉政平台

2017-06-27 17:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕內政部營建署今年公布的「全台道路養護及行人環境考評」，基隆市敬陪末座，重要幹道「路不平」屢遭抱怨，為了改善道路品質，基隆市政府今天下午舉行「基隆市路平專案廉政平台」啟動儀式及座談會，市長林右昌表示，已大幅增加道路工程預算，未來透過廉政平台與地檢署合作，提升道路工程施作品質，也請管線單位務必全力支持。

林右昌指出，基隆有9成以上是山坡地、氣候潮濕多雨，對道路工程施作與養護執行都相當困難。本月初，工務處代理副處長簡翊哲、政風處長王端勇等人特別到「全台道路養護及行人環境考評」全國第一名的台南市觀摩，瞭解台南如何結合地檢署、政風單位及外聘技師，執行道路品質巡查管理機制，發揮地方廉政治理功能。

今天的「基隆市路平專案廉政平台」啟動及座談會，邀請到基隆地檢署主任檢察官王亞樵、內政部營建署分隊長鄭惠心、國立中央大學土木工程系榮譽教授林志棟專題演講，講授道路工程相關法規、實務案例，市區道路養護策略的推動等。

基隆地檢署檢察長陳宏達表示，機關間不能有本位主義，合作一定可以發揮相乘效果，包括廠商因為成本考量偷工減料、相關文書的登載不確實、鑑定機關報告作假，甚至有黑道因為利潤介入大型工程等涉及犯罪問題，都會努力排除，也呼籲施工廠商勇敢的向檢察機關、政風單位舉發，專心將公共建設做到最好，以符合民眾期待。

「踩在腳下的幸福，人民才會感到最實在。」法務部廉政署主秘曾昭愷也提到，常見到管線單位工程施作完後卻不確實回填，害人跌倒或摔傷，這種狀況比道路鋪得不好還要嚴重，但這種與民眾生活息息相關的工程卻沒有人負責驗收，令人感到很不可思議，廉政平台成立的目的是要預防，讓貼近民眾的工程做到最好。

市府政風處表示，後續將運用廉政、工務雙面向策略，以外部稽核方式，就道路工程品質、管線申挖回填品質進行稽核意見回饋改善，並佐以內部作業流程模式的更新與變革，有效逐步提升基隆市道路平坦比例，保障市民用路安全。