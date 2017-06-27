土庫囝仔說故事 創作歌手為故事屋譜曲寫歌

創作歌手曾立馨（右）上月偶然經過土庫故事屋，喜歡老厝的環境及氣氛，得知故事屋將在這個月底打烊，她又來到土庫。（記者廖淑玲攝）

2017-06-27 18:53

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫故事屋由雲林縣政府文化處代管2年，期限到6月底，為了不讓故事屋變成蚊子館，創作歌手曾立馨偶然路過故事屋，由當地2個小朋友導覽，突發靈感和孩子一起寫詞譜曲，創作了歌曲「土庫囝仔說故事」，為故事屋請命，希望能繼續開放營運。

「騎卡打車、騎卡打車就來到這，微風徐徐吹，伴著芒果香，老厝ㄟ笑聲，陪伴我大漢……這是我們七逃ㄟ所在，這是我們阿公阿嬤大漢ㄟ所在……」，獨立音樂創作人曾立馨上個月偶然經過土庫故事屋，喜歡老厝的環境及氣氛，留下深刻印象，後來得知故事屋將在這個月底打烊，她又來到土庫，和在地孩子共同編寫出「土庫囝仔說故事」。

背著吉他的曾立馨，四處用音樂唱出心中的聲音，聽到小朋友說，假日沒事就會騎腳踏車到故事屋，因為這裡有好看的故事書，有他們家阿公阿嬤以前的故事，實在捨不得這裡成為蚊子館，所以創作了這首「土庫囝仔說故事」，表達大家的心聲。

雲林縣悅讀人協會吳麗春說，雖然和公部門的營運契約已到期，為了讓故事館不要變成蚊子館，仍將號召志工自發性義務排班，利用每星期五、六、日開館，也歡迎大家加入志工行列。

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