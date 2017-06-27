玉里下黃金雨！ 193線阿勃勒盛開

縣道193的阿勃勒，站在黃金樹下風兒一吹，便搖落滿身花雨。（記者花孟璟攝）

2017-06-27 17:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年6、7月間，花蓮縣道193的樂合到東豐路段，盛開的阿勃勒把這段約2公里的路途點綴成為金黃色的大道，漫步在滿樹的金黃之下，夏天的薰風一吹，一陣陣花瓣黃金雨隨風搖曳飄落，雖然天氣實在熱到炸，卻仍吸引遊客前往拍照！

縣道193的行道樹很美，在觀音附近是一整排的鳳凰花夾道，來到東豐至樂合路段顏色又換了，從火紅鳳凰樹轉成黃金色的阿勃勒，鳳凰樹原產非洲馬達加斯加島，因為日治時期就已經引進台灣，多數台灣人已習慣，而來自東南亞泰國的阿勃勒，引進國內時間較短，雖然樹型不好看，但每到夏季滿樹金黃色的花朵卻很迷人，讓許多遊人驚豔不已。

花東縱谷國家風景區管理處表示，今年阿勃勒的花期從6月初開始，可持續長達1個多月，一直到7月初、7月中旬前應該都有花可賞。

而花蓮除了玉里之外，國立東華大學校園內也有美麗的阿勃勒盛開，10多年來每年都準時6月報到，由於阿勃勒盛開的花期幾乎和鳳凰花重疊，東華學生說，一般的畢業典禮感言都說：「又是鳳凰花開時」，但是在東華大學，畢業感言的發語詞可以改成「又是阿勃勒花開時」，很是貼切。

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