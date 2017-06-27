單親媽控女兒遭全校霸凌 校長：不實指控

台中一位單親媽媽今天在臉書爆料公社，指責學校霸凌女兒，不過一段黃女直接到班級「指揮」導師換回座位的影片，引起網友一面倒撻伐。（記者陳建志翻攝臉書爆料公社）

2017-06-27 17:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名黃姓單親媽媽，今天在臉書「爆料公社」貼文，指念小四的女兒在學校長期遭到師長、同學霸凌，不滿女兒日前到電腦教室填寫資料，回到教室時卻被換座位，還指控因此事到學校處理，總務主任卻全程拿攝影機錄影蒐證，不滿學校處理方式；連姓校長無奈表示，因該名家長多次到學校大聲責罵，並對學校不實指控，基於自保才錄影存證，澄清絕無霸凌情事。

這名黃姓單親媽媽，今天早上在爆料公社貼文，表示念台中大里某國小四年級的女兒，從三年級開始就長期遭學校老師、同學、校長、主任霸凌，還說日前學校早自修廣播，請學生到電腦教室填寫國語資料單，沒想到女兒回到教室才發現居然被換座位到角落，並因此被同學嘲笑，質疑導師沒有權力在學生沒在座位上時，任意更換座位，也質疑導師說謊；黃女還貼出學校總務主任拿著攝影機錄影蒐證的畫面，批評做法太離譜。

網友原本同情黃女的遭遇，不過有網友貼出一段黃女當天進入教室，口氣強硬「指揮」老師換回座位，並詢問鄰座女同學，「你現在有什麼不愉快直接講？」、小女生一臉無辜搖頭說：「沒有」，網友看過影片一面倒留言撻伐，「媽媽，請不要害了自己的孩子啊」、「你這樣小孩會沒有朋友喔」、「一個家長霸凌全校的故事」。

連姓校長今天表示，此事是因黃女的女兒指控坐在隔壁的女同學拿傘打她，但邀集雙方家長溝通後，女同學堅持沒有，黃女的女兒身上也沒有任何傷勢，後來該名女同學還是向黃女的女兒道歉，導師為避免雙方坐在隔壁會有衝突，才會調整座位，出發點是為了兩人好，且座位只是前後對調，絕不是調到角落。

至於協調時總務主任拿出攝影機錄影，是因黃女已多次對學校不實指控，且多次到校溝通處理事情時都情緒激動、大聲指責，還拿著手機錄影，學校老師為了自保才會錄影存證，強調該名女同學小二轉到學校後，校方對於家長要求都儘量配合，但該名家長卻一再對校方進行不實指控，對此相當無奈。

台中一位單親媽媽今天在臉書爆料公社貼文，指責女兒遭學校師長、同學霸凌，並不滿導師未告知女兒任意換座位。（記者陳建志翻攝臉書爆料公社）