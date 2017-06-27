VR購物時代來臨 大學攜手百貨公司打造實驗室

2017-06-27 18:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕隨著資訊科技發展，VR（虛擬實境）不僅大舉入侵電玩影視產業，電商也在VR技術上嗅到商機，去年中國電商公司阿里巴巴就推出VR購物Buy+，屏東大學為此積極推動「VAR體感中心」，今天與屏東太平洋百貨簽訂合作，在校內建置「VR虛擬實境未來數位商店互動實驗室」。

屏東大學與屏東太平洋百貨的合作，初期將由屏東大學建置Vizard虛擬實境平台，該校資訊學院與管理學院老師進行團隊培育，為屏東太平洋百貨建置虛擬購物空間，預計年底「VAR體感中心」開幕時，展示虛擬購物雛形。

校方表示，除了VR購物外，資訊學院也與屏東太平洋百貨進行產學合作，建置3D多媒體互動軟硬體設施，包括「紅外線射擊遊戲」、「影像塗鴉牆」及「互動式3D立體寵物系統」等，預計於今年9月底完成。

屏東大學校長古源光、屏東太平洋百貨副董事長劉忠志今天代表簽訂合作意向書，兩人也表示，新型態的購物時代來臨，這次合作對屏東大學而言，能讓學生從執行產學合作中，學習應用VR與AR的技術於商業，將蒐集到的大數據提供產學合作業者參考，對屏東太平洋百貨而言，則可創造百貨業的新典範，透過新科技的注入，讓公司經營更有效率、行銷更為精準。