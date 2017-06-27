台中花博Line貼圖上架 4小時百萬人下載

台中市長林佳龍邀請民眾下載花博吉祥物Line貼圖。（記者張菁雅攝）

2017-06-27 17:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於明年登場，台中市政府宣傳活動一波波，繼揭曉吉祥物後，今天又推出LINE貼圖，7月26日前加入市府Line官方帳號即可免費下載。市長林佳龍表示，貼圖今天上架4小時內已有百萬人下載。

2018台中世界花博吉祥物為石虎與馬，Line貼圖共有16款，包括石虎家族及「歐米馬」各種動作及表情。林佳龍表示，選擇台中花博吉祥物是有機緣的，花博原僅后里一個展區，2014年發現保育類動物石虎的蹤跡後，決定縮減后里展區面積，另覓外埔、豐原兩展區；而具百年歷史的后里馬場也因花博重新修復，未來將成為亞洲最大的國際級專業馬術競技場。

林佳龍與新聞局長卓冠廷今天公布各款花博吉祥物Line貼圖，林佳龍說，他個人最喜歡樂虎姐姐說「霸託」，非常可愛，他已在與家人的群組裡使用貼圖，歡迎大家下載和分享。他也透露貼圖上架後，4小時內已有百萬人下載。

卓冠廷表示，即日起至7月26日，限時1個月，只要加入台中市政府Line官方帳號為好友，就可以免費下載貼圖，貼圖圖案有抱著肚子笑到流淚的虎爸、生氣翻桌的虎媽、吐舌做鬼臉的樂虎姐姐、臉上充滿困惑神情的來虎弟弟，還有歐米馬如廁被看見的有趣畫面。