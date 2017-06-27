夏日就是要玩水 米家360度7K畫素全景防水相機登台

小米今推出「米家全景相機」，擁有360度全景、2388萬有效像素，並支援IP67 防水防塵規格。（台灣小米提供）

2017-06-27 17:01

〔記者陳炳宏／台北報導〕夏日就是要玩水，小米台灣今天宣佈引進「米家全景相機」套裝，擁有360度全景視野、2388萬有效像素，7K拍照、3.5K錄影及6軸 EIS 電子防手震，最重要的是，支援IP67 防水防塵規格，無須轉身也能留住完整的360度，並透過米家全景相機 APP，將全景影像分享到 Facebook、Youtube 等社群平台。

米家全景相機感光元件，包括兩顆來自SONY的圖像感應器，感光尺寸皆達到1/2.3英吋，單顆像素高達1600萬，可以無縫拼接成一張解析度為6912 x3456的全景照片，有效像素2388萬，達到近7K成像水準。

此外，內置1600mAh電池，可拍攝約200張全景照片、在Wi-Fi開啟狀態下能錄製約75分鐘高畫質全景影片（Wi-Fi關閉時為90分鐘）。相機內建6軸電子防手震，不管是翻轉、仰俯、偏移，都能即時矯正畫面；而IP67防水防塵，可以經得起-10℃～45℃考驗，無懼嚴酷的外在環境。

此外，小米網台灣站特於7月4日至7月11日舉辦「遇見夏天」活動，不但多款明星商品祭出活動優惠價還能天天上官網領折價券，更多詳細的活動及優惠訊息請參考www.mi.com