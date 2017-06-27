暑期班機調度難 花蓮曼谷包機減6班

2017-06-27 17:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮、泰國曼谷兩地直航包機將於7月4日正式啟航，但原定7、8月份總計12班次的航班，卻因暑期班機調度困難，今日確定取消8月份的6個班次，初估影響花蓮逾2百名旅客，目前旅行社業者已陸續辦理退費；花蓮縣觀光推展委員會副主委許兆麟強調，雖無奈失望，但仍會全力做好2地觀光行銷。

花蓮與曼谷包機直航事宜，自2月份起由中央及地方洽談協商，約於4月中旬敲定細節，確定由泰越捷航空公司180人座客機負責載運2地旅客，花蓮縣政府除希望能開拓暑期客源外，更鼓勵花蓮民眾多到泰國旅遊，促進觀光發展。

花蓮地方觀光業者歷經多月籌備，原已準備好迎接泰國旅客，今日卻傳出航空公司因暑期班機調度困難，將原12班包機減為6班，取消原先8月份的6個航班，目前主要負責旅遊行程的明利旅行社，已陸續辦理退費工作，影響約2百多名旅客。

花蓮縣觀光推展委員會副主委許兆麟說，在地觀光業者須負擔3分之1的包機直航機位，12班次負責7百多名客源，目前7月份花蓮飛往曼谷的台灣旅遊人數，總計逾3百人，民眾報名相當踴躍，達成目標總數約8成。

「暑期旺季直飛多個航班，其實相當吃力！」她說，8月份確定取消6個班次，已退費給2百多名旅客，並解釋包機直航因牽扯到航權、飛機調度、票價及客人需求行程等問題，才會有所變動，觀光業者及旅客一得知後，雖無奈失望，但也相當體諒。

許兆麟指出，7月份的花曼包機直航，將由泰國新曼谷國際機場直飛花蓮機場，共分5天團及6天團，7月4日晚間7時30分，將在花蓮機場航空大廈2樓舉行首航啓動儀式，花蓮縣政府也會致贈乘客精美紀念品。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，精美紀念品共有觀光大使紅面鴨及太平洋智慧旅遊卡，能讓泰國遊客到花蓮享受3天免費的中華電信WIFI服務，並推薦在地多家食宿遊購行優惠與熱門景點，還有「部落作客」的旅遊方巾及大毛巾，希望能夠促進2地觀光發展。