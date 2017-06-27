醫病》長者走路困難 醫師：可能罹患常壓性水腦症

2017-06-27 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕七十四歲老婦在家跌倒、手骨折，記憶力變差、有尿失禁狀況，近兩、三年常在家中跌倒，就醫診斷出罹患常壓性水腦症，手術後逐漸恢復行走能力。郭綜合醫院神經外科醫師表示，常壓性水腦主要是老年人疾病，如家中長輩有走路困難現象，應儘快就醫檢查，避免摔倒、擴大傷害。

這位老婦患者是常壓性水腦的典型症狀，步態會不穩、認知功能受損與尿失禁，其中步態不穩是此病最常見的初期症狀，會有步伐變小、轉身困難，病人感覺像是腳黏在地上，這些症狀都是緩慢發生、逐漸惡化，常被家人忽略或當成是正常老化現象。

郭綜合醫院神經外科醫師李柏萱說明，常壓性水腦是腦部異常積液，腦脊液循環出了問題，包括生成、流動與吸收三個部分，如腦脊液流動正常，但生成與吸收兩者無法平衡，造成腦脊液異常堆積在腦部，而循環的破壞主要有感染、出血、腫瘤等原因。

常壓性水腦的影像與症狀好發在老年人身上，與帕金森氏症及阿茲海默症很相似、難以區分。李柏萱指出，對難以區分的患者，最常使用的評估是腰椎抽水測試，從同樣有腦脊液循環的腰椎部分抽出四十至五十毫升的腦脊液，再觀察抽水後患者步態的改善情形。

李柏萱表示，目前對常壓性水腦，藥物治療無明顯效果，主要靠腦脊液引流管置放，以一個長期體內引流系統，把堆積多餘的腦脊液帶到身體其他部位吸收以達到平衡，較常見是從腦室到腹腔的引流管，雖然引流管手術不見得百分百完美，但是最能改善此症的療法，患者早期接受此手術治療，可達到八成的術後進步，改善長輩生活機能。