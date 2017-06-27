防範一氧化碳中毒 中市全國甲組第一名

2017-06-27 17:41

〔記者何宗翰／台中報導〕冬天經常發生一氧化碳中毒意外，台中市去年初曾發生一夜19人中毒送醫的紀錄，市府今年提供1539個補助名額，給符合一氧化碳中毒潛勢場所，另外也針對有一氧化碳中毒潛勢的低收入弱勢家庭，由社會局提撥經費補助遷移或更換燃氣熱水器，獲得內政部防範一氧化碳中毒執行計畫評比中，全國甲組第一名。

內政部針對中毒案件發生數、完成補助遷移或更換熱水器改善案件比率、相關宣導措施等項目，評核各縣市政府辦理績效。台中市與台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市及新竹縣等7個縣市同列為「甲組」評比對象，台中市長期推動各項防範一氧化碳中毒工作，成效卓著，榮獲第一名佳績。

消防局表示，今年提供的1539個一氧化碳中毒潛勢場所補助改善名額均已受理完畢，也與社會局合作，針對有一氧化碳中毒潛勢之低收入弱勢家庭，分由社會局提撥經費補助遷移或更換燃氣熱水器，消防局負責訪視、案件受理申請等熱水器後續改善行政協助，共同解決低收入戶無力改善家中燃氣熱水器安全疑慮。

消防局長蕭煥章提醒，使用燃氣熱水器時，要保持環境的「通風」、選擇合格的「標示」、使用正確的「型式」、注意安全的「安裝」及平時的「檢修」，若不確定家中熱水器是否有致災風險，可直接撥打「119」申請消防局「反碳風水師」訪視服務。