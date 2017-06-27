消保處查17家觀光工廠 不合格率逾9成

2017-06-27 16:43

〔記者林彥彤／台北報導〕7月暑假快到了，許多觀光工廠是國人假日愛去景點之一。不過行政院消保處今天公布稽查17家觀光工廠結果，針對建管、消防、食品、酒類、商品標示和衛生安全等項，只有桃園市郭元益糕餅博物館全合格，其餘皆有1至4項不合格，不合格率逾9成。消保處提醒，民眾應選擇掛有經濟部輔導的「觀光工廠」標章，並留意場地消防安全動線等，才能確保其自身安全。

消保處於今年2月至3月分別到桃園市、苗栗縣、宜蘭縣等地進行稽查，結果消防安全管理計有12家未符合規定、商品標示有10家不合格、建築安全管理有9家不合格、衛生安全有2家不合格等；違規情節如滅火器過期、違建、餐廳不衛生等。

消保處消保官王德明指出，此次稽查的17家業者，有實質接受經濟部輔導的僅有11家，不過多數業者仍有1至4項不合格項目，而其中違規情節最為嚴重的主要是消防安全管理，一處位在苗栗縣三義ㄚ箱寶的觀光工廠，其設置的滅火器竟是阿公等級的壓箱寶，早在民國94年就過期，業者卻置之不換。

另一誇張的案例是，位在苗栗縣的百茶文化園區，業者所持有的觀光工廠標章已逾期，且業者不僅消防箱裡為空箱，還被查到餐廳廚房裡有29件過期食品，已依據《消防法》和《食安法》分別直接開罰1萬2000元及6萬元罰款。

王德明說，有經濟部輔導觀光工廠標章的業者會依規定投保公共意外責任險，因此呼籲民眾多選擇有標章的觀光工廠，並留意現場逃生動線、業者販售產品的保存期限等，如有發生消費糾紛時，也可撥打1950消費者服務專線。