中橫便道 7/1恢復全線通車

中橫便道17K路段因大雨沖刷造成路基流失，目前積極搶通中，並已列入便道安全提升計畫，未來將改建橋梁（記者歐素美攝）

2017-06-27 16:33

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道在6月初的大雨中多處坍方毀損而禁止通行，加上中橫109K路段也受損，致梨山地區居民進出需繞道宜蘭，相當不便，立委江啟臣今天會勘考察中橫便道搶修進度及瞭解中橫便道安全提升計畫的辦理情形；公路總局谷關工務段長吳銚堂表示，工務段正積極搶修中橫便道，預計7月1日可恢復全線通行。

江啟臣表示，中橫便道是梨山地區對外交通的重要道路，暑假學子返家及水果產季都要靠這條路，但6月初的大雨造成中橫便道中斷，梨山居民必須經由宜蘭才能到台中，本來90分鐘的路程，必須花費7小時，回家的路非常遙遠。

谷關工務段表示，中橫便道12K路段因溪水沖刷造成擋土牆裂開，約130公尺路基流失下陷；17K路段，原有道路以涵管及過水路面方式通過登仙溪，受水流沖刷路基流失25公尺，目前正著手搶修，預計7月1日可全線完工恢復通行。其中，17K已列入便道安全提升計畫，未來將改建橋梁，近日發包，預計明年可以完工；12K路段原本狀況完好，並未列入便道安全提升計畫，這次受損嚴重，雖簡易搶通，將爭取列入便道安全提升計畫中追加一標施作完成。

谷關工務段指出，中橫便道恢復通行後，開放通行時段仍維持7時、12時、下午4點半3班次，因應大梨山地區蔬果盛產、農產品運輸需要，再增開6點30分單向梨山往谷關貨車通行班次，期限至8月底為止。

江啟臣指出，已施作安全強化工程的路段在這次災情中並未遭受嚴重損害，顯見3年9.2億元的安全提升計劃有其價值及成效，但安全強化只是短期措施，長期還是以中橫復建，恢復成省道規模為目標，強調「一條民眾需要且政府也有能力執行的道路建設，才是人民要的前瞻基礎建設。」

中橫便道安全提升實施計畫，9.2億分3年執行，今年是最後1年，目前已完工4標（路基檔土牆4處、明隧道3處、邊坡防護6處）、施工中4標（8處明隧道、2處邊坡防護、鋼橋1處），預計107年5月全數完工。