台灣銀行電子支付 台南市政府搶頭香合作

2017-06-27 17:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局今天領先全國率先實施「地政隨身PAY」服務，以行動支付地政規費，是全國第1個政府機關與台灣銀行合作，地政局直言：「等於是有國家背書，大家都安心」，提供簡單、快速最安全支付服務。

台南市副市長吳宗榮與台銀董事長呂桔誠今天共同宣布這項措施上路。吳宗榮表示，國家在進步，社會在進步，服務也要跟著進步，台灣銀行擁有800萬個人活期存款戶，服務最多也最廣，能夠與國家銀行攜手合作，有助進一步打造台南智慧城市。

呂桔誠表示，台灣銀行秉持精進電子金融與信用精神，由南市拔得頭籌合作，希望以此為前進基地建立典範，進一步推廣各縣市運用。

南市率先推動的「地政隨身PAY」服務，是一種創新、便利及安全的行動支付技術，提供快速收款及付款服務，只要拿起可掃瞄QR Code的手機，即可直接以銀行帳戶扣款支付。

地政局表示，「地政隨身PAY」所使用的「2uBill安全帳單行動支付」及「AOTP支付驗證」，係OmniBud公司研發的獨特專利技術，可確保隱私並防止偽冒，同時提升安全性，讓民眾的手機即是錢包，輕鬆便利繳納地政規費。

南市地政局長洪得洋表示，電子行動支付與民間銀行合作，一般人會擔心是否安全，跟國家銀行合作，等於有政府背書，多一層保障，今年從地政出發，未來再推廣到各商圈。

地政局說明，民眾透過掃瞄地政事務所提供的QR Code（或可改用手動輸入條碼），完成地政規費資訊確認，並選擇扣款帳號後，即可直接以銀行帳戶扣款支付，不會有信用卡信用透支的問題，不需與其他裝置交換資料、到ATM轉帳、準備讀卡機，更不用填寫信用卡或帳號資料，繳費操作程序流暢，符合台南「低碳」、「便捷」、「人本」、「先進」、「智慧」的城市理念。