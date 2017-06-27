11場耐力型運動賽事在高雄 盼拉升觀光旅遊產值

2017-06-27 17:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕今年11月到明年3月，將有9場馬拉松、1場愛河鐵人三項及1場愛河長泳等11場耐力型運動賽事在高雄舉行，教育局體育處邀集觀光局、民政局區公所及賽事主辦單位，結合旅行公會及觀光工廠發展協會等團體舉辦造勢活動，希望吸引國內外運動好手到高雄運動兼旅遊，拉抬觀光經濟產值。

率先登場的是11月4、5日「24小時國際超級馬拉松」；11月12日「『永遇愛河』愛河長泳」比賽，號稱台灣唯一的「城市長泳」；11月26日「阿公店盃全國馬拉松賽」，具行銷虱目魚丸、海鮮及小吃的效益。

12月10日「路竹螺絲馬拉松」，獎牌為特殊的螺絲造型；12月16日「高雄山城100K超級馬拉松」，以美濃與旗山做為比賽路線；12月17日「高雄大發全國馬拉松」，藉以行銷大寮農特產紅豆及精品米；明年1月7日「旗山香蕉馬」。

2月25日「高雄國際馬拉松」；3月3日「林園馬拉松」，宣傳有完整生產履歷的林園精品洋蔥；3月4日「愛河鐵人三項」；3月11日「鳳山跑三校越野馬拉松」。

市府秘書長楊明州指出，希望透過跨局處力量，在運動賽事舉辦前後，行銷在地產業，所以觀光局也配合規畫兩日遊，將參賽選手留在高雄，拉抬地方經濟。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良強調，舉辦大型運動賽事對觀光旅遊業是「非常好的消息」，外縣市與國際旅客會因主題活動而多停留數天，工會將全力配合。