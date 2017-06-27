醫訊》桃機醫療中心15年 壢新將辦空港救護研討會

壢新醫院機場醫療中心，中心主任許詩典表示，將在今年7月7日舉行「2017亞太空港醫療救護國際研討會」，今天也在機場進行緊急救治醫療的演練。（記者姚介修攝）

2017-06-27 16:44

〔記者姚介修／桃園機場報導〕在桃園機場已經經營15個年的壢新醫院機場醫療中心，中心主任許詩典表示，將在今年7月7日舉行「2017亞太空港醫療救護國際研討會」，希望透過各國航醫專家分享各國實務經驗，並建立各大國國際機場醫療中心觀摩交流平台。

許詩典也指出，目前已經有荷蘭、新加坡、香港、泰國及中國等多位國際航醫專家來台共襄盛舉，壢新桃園機場醫療中心在桃園機場設置有4處醫療站，15年來共處理超過1萬件的醫療事件，其中有很多都是將旅客由鬼門關救回來，也受到肯定，也有碰到上百萬的醫療呆帳，為了救人也只能由醫院自行吸收，但也換來不少國外旅客的掌聲，也為國家及桃園機場做了不少看不見的國民外交。

身為壢新醫院院長也是壢新醫院桃園機場醫療中心主任的許詩典，也特別分享自己的經驗，他說，國人出國千萬要注意自身的安全，到底衛生狀況、治安及政治狀況都要考量在內評估，尤其慢性病藥品一定要記得攜帶，也要將藥品清單或處方籤隨身帶着以便不備之需。

前往國際傳染病國家前接種疫苗，也要提前接種，最少要14天前，讓自體可以產生抗體，才能達到防疫效果。

除此，壢新醫院桃園機場醫療中心也演練旅客突然有暈倒現象，現場醫務人員急救送醫治療的緊急狀況，讓外界瞭解醫療中心在機場的功能。