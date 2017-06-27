山頂國小「繪」話 7年級插畫家：永遠記住夢想

2017-06-27 17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山區山頂國小舉辦「與繪者有約」活動，邀請7年級插畫家古依平與學生對談，分享插畫工作的心路歷程。古依平說，國小時寫作文「我的志願」，她就許下當畫家的夢想，但她還是走了正規的升學道路，大學念的是視覺傳達設計系，畢業後做了幾年平面設計，但她總是難以忘記繪畫，在一次搭捷運的因緣際會下，與友人聊到插畫、出版話題，被坐在旁邊的出版社編輯聽到，這樣一個偶然，讓她終於走進最愛的工作、圓夢，不管前面的路怎麼走，只要「永遠記住夢想」，就有實現的一天。

古依平4年前辭掉設計工作，回到苗栗故鄉專心創作，參與的繪本有《陪你展翅高飛》、《祝你生日快樂》、《啊！創意原來這樣畫》，其中《啊！創意原來這樣畫》圖、文由古依平一手包辦，她與山頂國小4、5年級學生分享圓夢的心路歷程，且現場即興示範插畫。

她表示，小朋友對圖畫的想法往往比大人來得細膩，在分享自身經歷的同時，也勉勵小朋友，不要把畫畫想得很困難，只要把心中想的畫出來即可，插畫並不像素描或其他繪畫，「像不像」不是最重要的。

山頂國小校長林佩娟表示，有部分小朋友對於文字的理解是有困難的，希望透過繪本提升小朋友對閱讀的興趣，打電話到出版社洽詢，很幸運能獲得出版社、插畫家的協助，期盼小朋友與插畫家現場對談，一來能提升對於繪本閱讀的視野，二來藉由插畫家的心路歷程，更能堅定自己喜愛畫畫的興趣。