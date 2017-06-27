因應人力不足 中科管理局成立智慧人自造者聯盟

2017-06-27 18:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣科學工業園區工業同業公會理事長沈國榮表示，台灣少子化，加上印尼及菲律賓於5至10年後不再輸出勞工，台灣將面臨缺工問題；因應人力不足，中科管理局與科學園區公會、民間協會及廠商今籌組「中科智慧人自造者聯盟」。

中科管理局與台灣科學工業園區科學工業同業公會今天與台灣智慧自動化與機器人協會、台灣中部科學園區產學訓學會宣佈共同在中科園區籌組「中科智慧機器人自造者聯盟」，並共同簽署合作意向書，以強化產學研合作連結與資訊交流，共同打造中科機器人自造基地。

台灣科學工業園區工業同業公會理事長沈國榮表示，他的公司3年前開始引進智能自動化，一條傳動軸線要達到3千萬的營收，日、夜班各需要60位人力，但採取智能自動化化，人力減到16人，計畫在半年內再減2人。

沈國榮表示，AI智慧機器人時代已來臨，印尼及菲律賓5至10年不再輸出勞工，台灣又少子化，台灣廠商若再不自動化，將會面臨缺工問題，若剛好碰到旺季，或者是訂單增加，屆時該如何，因此智能自動化已是必走趨勢。

中科管理局長陳銘煌表示，AI智慧機器人時代來臨，中科與南科各自成立「智慧機器人自造者聯盟」，中科管理局則為「中科智慧人自造者聯盟」。

陳銘煌表示，「中科智慧人自造者聯盟」將成為機器發展運作平台基地，將向科技部爭取106至109年4年間，10億元經費，要購買高科技的自動化機器，吸引人才前往發表創意、人才培訓及廠商展示的產品及相關活動。

「中科智慧人自造者聯盟」將在台中園區設立基地，目前已有一棟800坪的建物，預計今年8月開始整修，一旦完成，除了舉辦智慧機械與人工智慧AI等相關訓練課程、機器人競賽與TED Talk等活動，及建置專利資料庫平台，以引進國內外頂尖高科技人才進行合作，更要吸引創新創業團隊進駐。

基地未來不但一般使用的民眾，可以到聯盟來發表言論，提出自己的機器人創意的想法，若相當有創意者，將可吸引創投來投資，企業也可在平台發表機器人的產品，可吸引上中下廠商合作，要吸引國內外頂尖高科技人才進行合作，讓機器人產業更邁前一步，

台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞表示，目前協會正在培植機器人工程師，有200多家廠商有需求，去年12月舉辦第一屆考試，今年舉辦第2屆，已有1千人次來參加考試，但合格錄取則只有2、3成，但一旦考試通過，獲得機器人工程師資格，會比一般工程師增加4到5千元的薪水。