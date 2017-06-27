疫病》上週類流感就診近12萬人次 2歲女童發病4天亡

2017-06-27 16:08

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣轉熱，但國內流感疫情持續上升，上週類流感門急診達11.8萬人次，較前一週增加逾2萬人，並新增83例重症，雙雙創下今年單週新高紀錄；另有6例死亡病例，其中，年紀最小的是一名北部2歲女童，從發病到死亡僅短短4天，衛福部疾管署提醒，若出現重症徵兆，應儘速至大醫院就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，6例經審查與流感相關的死亡病例，年齡介於2歲至90歲，年紀最小的北部2歲女童，同住家人有流感症狀，當她出現上呼吸道症狀後，就至診所使用克流感，但之後又有發燒、步態不穩等情況，進而到醫院住院，期間心跳停止，經急救入住加護病房，最後仍因心肌炎、腦炎宣告不治。

疾管署副署長莊人祥指出，流感疫情一路上升，研判原因可能是天氣慢熱等相關因素所致，不過上週通報49起上呼吸道、類流感群聚案件，已較前一週通報案件數下降，其中27起檢驗為流感陽性，主要集中於校園、人口密集機構，估計7月進入暑假後，疫情可望降溫。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，目前社區流行病毒型別仍以H3N2為主，近4週抗原性監測資料顯示85% 為H3N2病毒，與本流感季疫苗株吻合，上週B型流感占檢出流感病毒約10%，將持續觀察流感疫情與病毒株變化。

另外，莊人祥也強調，接獲家長反映學童有流感症狀不適要請假，學校要求須出示流感快篩報告，但快篩其實有敏感度與準確度的問題，可能出現偽陰性，且當有類流感症狀時，就算未必是流感，也可能是其他疾病，因此建議民眾因流感或類流感因素請假時，學校、公司行號勿要求提供快篩報告。

根據疾管署統計，去年7月1日進入本流感季以來，截至目前累計760例重症，其中79例死亡。

林詠青也提醒，如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆者，應儘速至大醫院接受治療。