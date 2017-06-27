不受斷交影響 台巴咖啡貿易合作熱絡

巴拿馬唐帕奇莊園主Francisco Serrscin（左）、詹森莊園主Kai Jason（右）與歐客佬執行長王信鈞共同表示，雙方貿易往來不受斷交影響。（記者張菁雅攝）

2017-06-27 17:14

〔記者張菁雅／台中報導〕巴拿馬是重要的咖啡豆產地，台灣與巴拿馬斷交後，咖啡豆貿易往來不受影響，還有知名咖啡莊園主到台中，宣布今年獲國際咖啡競賽大獎的咖啡，7至9月將陸續在台灣上市。

連鎖咖啡品牌歐客佬的執行長王信鈞表示，巴拿馬出產的咖啡品質優異，台灣自巴國進口商品也以咖啡豆為大宗，巴國宣布與台灣斷交後，巴國咖啡協會主席向該公司表達擔心與台灣的咖啡貿易受到影響，他希望將巴拿馬咖啡推廣到亞洲，目前也取得蕾莉達莊園、詹森莊園咖啡的亞洲總代理權，因此不必擔心雙方貿易受阻。

歐客佬更邀請巴拿馬唐帕奇莊園主Francisco Serrscin、詹森莊園主Kai Jason到台中，共同宣布今年獲國際咖啡競賽大獎的咖啡，7至9月將陸續在台灣上市。

王信鈞指出，巴拿馬進口台灣多為精品咖啡，其中以藝妓咖啡品種最知名，但產量少、價格居高不下，他直接從莊園引進，可降低成本，並以不到市價一半的價格回饋消費者，讓頂級咖啡更親民。