貢寮「滿月派對」 3公里沙灘電音狂歡7月見

新北市貢寮「藍灣海濱休憩園區」是今夏最新景點，除碧海與金沙，還有竹編裝置、沉木藝術。（飛月電子音樂節提供，董澄民攝）

2017-06-27 17:03

〔記者張安蕎／新北報導〕想玩水又不想人擠人？新北市貢寮「藍灣海濱休憩園區」是今夏最新景點，擁有全台最長的3公里海岸，能讓遊客盡興享受碧海與金沙，7月7、8、9日滿月時刻，將舉辦今年北部首場電子音樂沙灘派對，由19位台灣DJ輪番演出，為盛夏拉開精彩序幕。

借鑑泰國滿月派對，7月即將首度登場的「飛月電子音樂節」以星空為幕、沙灘為臥，3天2夜的活動中，廣納Minimal、Progressive、Techno、Breakbeat、Psytrance等曲風，並有多元的市集攤位、沙雕創作、竹編裝置、沉木藝術、火舞表演，邀民眾踏著細軟金沙，隨音樂盡情搖擺。

主辦單位也邀請前來的民眾一同淨化沙灘，參與者可於入園時向入口處索取垃圾袋，繳回滿袋垃圾即贈與飲料一份。這場派對為免費推廣性質，只需150元入園費即可暢玩至深夜，現場亦提供露營地。詳情可洽活動官方網頁。

全台最長的3公里海岸就在藍灣海濱休憩園區。（飛月電子音樂節提供，董澄民攝）

海天一色美景配上竹編裝置，充滿夏日風情。（飛月電子音樂節提供，董澄民攝）

竹編裝置是民眾拍照夯點。（飛月電子音樂節提供，董澄民攝）