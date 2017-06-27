北市抽驗蔬果殘留農藥 全聯青蔥殘留超過17倍

台北市衛生局今公布市售蔬果農藥殘留報告，全聯民生社區店所售的青蔥被檢出2項農藥殘留超標，衛生局已令其下架。（圖由台北市衛生局提供）

2017-06-27 16:05

〔記者張議晨／台北報導〕又見農藥殘留超標。台北市衛生局今公布市售蔬果農藥檢驗結果，抽驗79件蔬果，共有4件產品被驗出農藥殘留，其中，萬華區有福農產所售的蔥，被驗出有「不得檢出」的殺蟎劑畢達本，而全聯所販售的青蔥，也被驗出有殺蟎劑芬普蟎、賜派芬殘留超標。衛生局表示，不合規定產品已下架不得販售。

衛生局食品藥物管理處長王明理指出，這次抽檢79件蔬果產品，主要檢驗殘留農藥，結果「豌豆莢」、「蔥」、「青蔥」、「芹菜」等4項產品，都被檢出有2項殘留農藥。且全聯販售的青蔥，其殘留的芬普蟎、賜派芬，農藥量分別超過法定標準17倍及14倍，不符規定。

王明理說，檢出的殘留農藥，依照農委會公告，都可合法登記並核准使用於限定類別農作物，但農藥含量仍要符合「農藥殘留容許量標準」依照《食品安全衛生管理法》，農藥殘留超過標準可處6萬至2億元罰鍰。現不符規定產品都已下架，追查來源都是外縣市，並移請當地衛生局辦理。

王明理提醒，民眾在食用或烹煮蔬果之前，應先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，減低農藥殘留。