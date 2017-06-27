知本溪疏濬砂石堆如山，地方憂揚塵空污，盼用來補強溪流堤防強度。（記者陳賢義攝）

2017-06-27 16:35

［記者陳賢義／台東報導］台東市知本溪現正進行河道整理工程，承包商將挖掘砂石堆置在新知本橋下一塊空地，高度近與橋面等齊，地方憂心東北季風增強，漫天揚塵恐造成空污，嚴重影響生活品質，另強調知本溪流域屬在地卡大地布部落傳統領域，縣府疏濬應徵得部落同意，盼堆砂能用來補強溪流兩側堤坊強度；台東縣政府建設處長吳慶榮，會進一步與部落溝通，揚塵問題也會動員會勘解套。

卡大地布部落主席林金德日前偕台東縣議員洪宗楷、台東市民代表陳政宗及建業里長王正元、知本里長馬捷等人，會同縣府水利科人員與知本溪河道整理工程監造廠商現勘，實地了解挖掘砂石堆置位置與使用面積，以及對環境生態的衝擊和破壞。林金德強調，「諮商取得原住民族同意參與辦法」附件第1項第5點「防洪排水、變更河川水道、疏濬河川及滯洪池工程之興建或擴建。」屬原基法第21條所稱的土地開發行為，縣府必須依規定至部落召開說明會，與部落諮商及取得同意。

林金德表示，堆置砂石如山一樣高，周邊不見任何防塵措施，若遇季風來襲，掀起揚塵勢必造成空氣污染，影響大知本地區的生活品質，對上呼吸道疾病患者更是一大威脅；知本溪屬卡大地布傳統領域，防洪排水、變更河川水道、疏濬河川及滯洪池工程的興建或擴建，都必須知會及徵得部落同意，挖掘砂石不用來補強溪流堤坊，反而堆置在「sakan（撒幹〉」，目的啟人疑竇。

吳慶榮表示，挖掘土石區堆放分兩部分，放置堤坊邊的，日後將用來補強堤坊強度防大水，而暫置在堤坊後的砂石則將對外標售，獲利繳交縣庫，尚無計畫利用這筆獲款回饋地方。知本溪疏濬勢在必行，會依原基法進一步與部落商討及徵得同意。

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