前瞻計畫彰化人「較細漢」？彰市長說明會撂重話…

彰化市長邱建富盼彰化鐵路高架化要把扇形車庫納入，日後成為台灣的驕傲。（記者張聰秋攝）

2017-06-27 16:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市鐵路高架化喊得比員林市和嘉義市都早，員林市早已啟用、嘉義市也已動工，就是彰化市喊了1、20年還在紙上談兵。彰化市長邱建富今在一場前瞻計畫說明會中，當面對交通次長范植谷諫言，「彰化人不能比別人『較細漢』！」彰化市原地高架2軌道可以做的話就做，彰化市公所會全力配合，鐵路旁的扇形車庫，是未來台灣極有可能成為世界文化遺產的資源，鐵路高架化需同時保留，成為台灣的驕傲。

交通部推動前瞻基礎建設中軌道建設的說明會，今在彰化演藝廳舉行，交通部次長范植谷率中央單位主管列席，副縣長林明裕、工務處長林漢斌及縣議員民代和社區居民踴躍出席，1、2樓座位坐滿民眾。

邱建富現場發言指出，員林已鐵路高架化了，員林才約12萬4000人，彰化市23萬5000多人是全縣人口最多的市，鐵路至今仍未高架化，議員賴岸璋反映鐵路高架化要早日動工與落成，就是彰化市民的心聲，8年多前，他剛上任時，時任的交通部中央官員和縣長給他的訊息，鐵路高架化接下來就排到彰化市了，結果昨天他看到嘉義市已經鐵路高架化動工，他心裡十分鬱卒與難過。

邱建富表示，中央可以先做嘉義市鐵路高架化，但彰化人不能比人家「較細漢」，彰化市很早就提出申請，當時兩案併陳被中央打回票，嘉義市就超越在彰化市之前先做了，他希望彰化市能夠接在嘉義市的後面，趕快做鐵路高架化。

邱建富進一步說，鐵路高架化很多人談到要2軌和4軌，其實這個問題在8年前大家討論很久，他認為，鐵路高架化字義來講就是把平面的架高上去，現在平面的兩軌，中央要把它變成4軌讓它更為順暢，但是如果技術、徵收及各方面會遇到困難，是不是就原地高架2軌道可以做的話就做。

對此，交通部次長范植谷說，這次的說明會原則上都是已經行政院核定送立法院審議的範圍，其他尚未列入前瞻計畫的建設，還是可以循一般的程序報行政院審核並同意，納入一般公共建設的範圍內。

范植谷表示，交通部已審議過1次彰化市鐵路高架化，因為包括幾個相關單位，鐵工局、台鐵局、地方政府還有不同的意見，所以交通部要求3個單位共組專案小組，就相關議題做深入的討論，達成共識後再重報，交通部會儘快做審議。

林明裕指出，中央一直很支持彰化縣的交通建設，這次已定案納入前瞻計畫的台中捷運綠線延伸彰化縣，以及田中高鐵和台鐵田中站約3公里接軌連結，縣內其他相關的交通建設，他相信次長不會辜負鄉親的期待，次長下鄉聆聽地方民意領袖的聲音，會給地方更明確的答案。

林漢斌指出，縣府前年年底就把鐵路高架化可行性計畫送中央評估核定，今年5月9日交通部召開審查會，責成鐵工局邀集台鐵局、縣府及相關單位組成專案小組研商，縣府建請台鐵局優先辦理彰化站調度場遷移作業，高架化工程路線全長約9.2公里，從金馬陸橋北側到大埔截水溝後逐漸下降銜接現有花壇站軌道，路線由現有7.5公里延長為9.2公里，預估建造總經費約需302億元。

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